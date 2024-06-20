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В СВР рассказали, когда Запад пожертвует Зеленским

По данным ведомства, Запад скоро закроет «проект Зеленский» и Украину возглавит человек, подходящий для переговоров с Москвой.
Алексей Курильченко 2024-06-20 10:15:11
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Когда российские войска закрепят успехи на поле боя, а ВСУ будут истощены и деморализованы, Запад может пожертвовать Зеленским и поставить другого человека во главе киевского режима. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

По данным ведомства, Зеленский уже утратил самостоятельность и используется западными кураторами. Глава киевского режима после утраты легитимности пытается оправдать легитимность своей власти и создает впечатление бурной деятельности, беспорядочно скитаясь по западным столицам.

«Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет», - отмечают в ведомстве.

На смену Зеленскому Запад уже ищет нового человека, который будет приемлем для ведения мирных переговоров с Россией. По данным СВР, наиболее подходящим кандидатом является бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

#Украина #Владимир Зеленский #СВР РФ
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