В разведке Колумбии признались в слежке за посольством РФ в прошлом

Глава разведки Колумбии Карлос Рамон Гонсалес заявил, что по поручению прежнего правительства страны посольство РФ являлось объектом слежки. Об этом сообщила радиостанция Bluradio.

Выступая в конгрессе, он подчеркнул, что в период руководства экс-президента республики Ивана Дуке Маркеса (2018-2022) диппредставительства России, Кубы и Венесуэлы являлись объектами слежки.

«Они пытались связать наших общественных лидеров и правозащитников с сотрудниками венесуэльского и кубинского посольств, чтобы сказать: "Они - террористы"», - приводит его слова радиостанция.

Кроме того, Гонсалес назвал высылку сотрудников посольств указанных стран одним из примеров политических преследований со стороны Маркеса.

Напомним, что Маркес выступал с критикой в адрес России за ее решение начать СВО на Украине.