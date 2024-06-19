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В разведке Колумбии признались в слежке за посольством РФ в прошлом

По словам главы разведывательной службы, прежнее правительство страны вело слежку также за диппредставительствами Кубы и Венесуэлы.
Глеб Владовский 2024-06-19 09:05:05
© Фото: colombia.mid.ru

Глава разведки Колумбии Карлос Рамон Гонсалес заявил, что по поручению прежнего правительства страны посольство РФ являлось объектом слежки. Об этом сообщила радиостанция Bluradio.

Выступая в конгрессе, он подчеркнул, что в период руководства экс-президента республики Ивана Дуке Маркеса (2018-2022) диппредставительства России, Кубы и Венесуэлы являлись объектами слежки.

«Они пытались связать наших общественных лидеров и правозащитников с сотрудниками венесуэльского и кубинского посольств, чтобы сказать: "Они - террористы"», - приводит его слова радиостанция.

Кроме того, Гонсалес назвал высылку сотрудников посольств указанных стран одним из примеров политических преследований со стороны Маркеса.

Напомним, что Маркес выступал с критикой в адрес России за ее решение начать СВО на Украине.

#разведка #Колумбия #Посольство РФ #слежка
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