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Под Ростовом спасатели МЧС спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе

Информации о пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-06-19 07:23:23
© Фото: МЧС РФ

Сотрудники МЧС успешно локализовали пожар резервуара с нефтепродуктами на нефтебазе в Ростовской области спустя сутки с момента возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 05:30 пожар в Азовском районе локализован на площади 3200 квадратных метров», - говорится в заявлении.

Напомним, что во вторник, 18 июня, по данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами. В ликвидации происшествия были задействованы 200 специалистов и 49 единиц техники.

Информации о пострадавших нет.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Ростовская область #Нефтебаза
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