Фонд Владимира Спивакова за 30 лет вывел на сцену 120 тысяч детей

Руки юной Ксении порхают по струнам, словно бабочки. Льется божественная музыка - Ave Maria Баха/Гуно.

Талантливая исполнительница Нино под аккомпанемент арфы дарит слушателям молитву юной девы. Девочки встречаются на сцене всего второй раз, но это не мешает им показывать свое мастерство.

«На самом деле этот номер придумал Петр Ильич как номер в честь 30-летия фонда Спивакова. И я рада, что такая возможность мне выпала - сыграть с такой прекрасной певицей», - говорит воспитанница Центральной музыкальной школы Ксения Курлович.

Бессменному художественному руководителю Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова не до отдыха. Под чутким руководством Петра Гулько проходит генеральный прогон.

«30 лет жизни отдано детям. 30 лет отдано тому, чтобы выросли из юных, талантливых детей настоящие художники», - говорит Петр Гулько.

Благотворительный фонд Владимира Спивакова помогает сделать своим воспитанникам первые шаги в музыке, хореографии и изобразительном искусстве. Подарки от фонда - дорогие инструменты. Кто-то из вчерашних юных дарований стал настоящей звездой и сегодня ездит с гастролями по всему миру. Есть те, кому в буквальном смысле спасли жизнь. Фонд систематически выделяет средства на дорогостоящие операции в ведущих клиниках страны.

Лучшие танцевальные и музыкальные коллективы Москвы приехали поздравить организаторов с юбилеем. Среди них - воспитанники ансамбля песни и пляски имени Владимира Локтева, который многие годы успешно сотрудничает с фондом Спивакова.

«Поддержка детей в этом фонде присутствует в каком-то глобальном размере. И людей, которые вовлечены в творчество и в мероприятия фонда Спивакова, - их невозможно назвать какое количество. Мне кажется, калькулятора не хватит», - говорит художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева Леонид Фрадкин.

До начала концерта еще несколько часов. Но дети, которые посвящают все свободное время творчеству, привыкли много работать. И девочки хореографической студии «Юные александровцы» уже в костюмах продолжают снова и снова повторять движения, добиваясь идеального выполнения каждого элемента.

«Танец - это шаг в будущее, это выдержка, характер, это мотивация к чему-то новому», - говорит воспитанница хореографической студии «Юные александровцы» Милена Шудель.

С каждым годом становится все больше детей, решивших связать свое будущее с искусством.

Последние мгновения перед началом концерта всегда наполнены волнением. В ведущих к сцене коридорах ощущается напряжение и ответственность.

Фонд Владимира Спивакова хорошо известен и в России, и за ее пределами. За время его существования организовано больше 16 тысяч концертов, на которых выступили 120 тысяч детей из самых разных уголков страны.