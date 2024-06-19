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В столице Чада произошел крупный пожар на складе боеприпасов

Сообщается, что во время пожара были слышны мощные взрывы. В результате произошедшего, по предварительным данным, погиб один человек.
Анастасия Бобылева 2024-06-19 04:25:39
© Фото: © CHROMORANGE Bilderbox chromorange Global Look Press

В Нджамене, столице Чада, во вторник 18 июня вечером загорелся крупнейший склад боеприпасов. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что во время пожара раздавались очень мощные взрывы, их слышали люди, находившиеся на расстоянии нескольких километров от склада. Снаряды взлетали и взрывались в воздухе. Факт возгорания подтвердил министр иностранных дел Чада Абдераман Куламаллах.

Один из очевидцев рассказал, что его сосед, владелец магазина, погиб при попадании в него снаряда. Также местные жители рассказали, что не менее трех человек получили ранения.

#в стране и мире #пожар #Чад #склад боеприпасов #Нджамена
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