В столице Чада произошел крупный пожар на складе боеприпасов

В Нджамене, столице Чада, во вторник 18 июня вечером загорелся крупнейший склад боеприпасов. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что во время пожара раздавались очень мощные взрывы, их слышали люди, находившиеся на расстоянии нескольких километров от склада. Снаряды взлетали и взрывались в воздухе. Факт возгорания подтвердил министр иностранных дел Чада Абдераман Куламаллах.

Один из очевидцев рассказал, что его сосед, владелец магазина, погиб при попадании в него снаряда. Также местные жители рассказали, что не менее трех человек получили ранения.