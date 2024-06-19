Bild: из-за 52-градусной жары в Мекке погибли почти 500 паломников

Порядка 500 паломников-мусульман погибли во время хаджа в саудовской Мекке. Как сообщает Bild, причиной стала почти 52-градусная жара.

«Число смертей варьируется. Гибель 60 иорданских и 23 тунисских паломников считается достоверной. Египетские дипломатические круги скорбят о смерти 323 соотечественников. Иран, Индонезия и Сенегал также сообщили о смертельных случаях. Информационное агентство AFP ожидает как минимум 577 жертв», - указали немецкие журналисты.

Днем 17 июня Метеорологическая служба Королевства Саудовская Аравия зафиксировала 51,8 градуса жары по Цельсию в большой мечети Мекки.

Согласно информации сайта погоды AccuWeather, ночная температура воздуха в Мекке колеблется в пределах 30-32 градусов Цельсия, дневная - 43-46 градусов.

Согласно прогнозу на 19 июня, днем в Мекке ожидается 43 градуса жары и небольшая облачность. Европейская Служба по изменению климата Copernicus сообщала, что май 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Хадж - совершения паломничества в один из священных городов Саудовской Аравии - Мекку - является одной из обязанностей мусульманина, если он может себе это позволить. Его должен совершить хотя бы раз в жизни каждый здоровый мусульманин. Участникам хаджа приходится много времени проводить на открытом воздухе и идти пешком, что тяжело дается пожилым людям.