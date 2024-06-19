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Канада призвала своих граждан уехать из Ирана после решения по КСИР

МИД Канады призвал своих граждан уехать из Ирана после того, как Оттава приняла решение внести КСИР в список террористических организаций.
Анастасия Бобылева 2024-06-19 23:57:03
© Фото: © Justin Tang Keystone Press Agency Global Look Press

Канада призвала своих граждан покинуть Иран как можно быстрее после решения Оттавы внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в список террористических организаций. Об этом сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

«В связи с сегодняшним решением существует повышенный риск произвольного задержания, поэтому мое сообщение для всех, кто находится в Иране - прямо сейчас время возвращаться домой», - цитирует ее РИА Новости.

Также Жоли порекомендовала канадцам воздержаться от поездок в Иран. Она добавила, что Канада решила запретить въезд «тысячам высокопоставленных иранских чиновников», в том числе членам КСИР. По ее словам, тех бывших и действующих чиновников, которые сейчас находятся в Канаде, могут выслать из страны. Также в их отношении могут начать расследования.

#в стране и мире #Иран #ксир #Канада
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