Канада призвала своих граждан уехать из Ирана после решения по КСИР

Канада призвала своих граждан покинуть Иран как можно быстрее после решения Оттавы внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в список террористических организаций. Об этом сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

«В связи с сегодняшним решением существует повышенный риск произвольного задержания, поэтому мое сообщение для всех, кто находится в Иране - прямо сейчас время возвращаться домой», - цитирует ее РИА Новости.

Также Жоли порекомендовала канадцам воздержаться от поездок в Иран. Она добавила, что Канада решила запретить въезд «тысячам высокопоставленных иранских чиновников», в том числе членам КСИР. По ее словам, тех бывших и действующих чиновников, которые сейчас находятся в Канаде, могут выслать из страны. Также в их отношении могут начать расследования.