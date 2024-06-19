В Питере арестован устроивший ДТП с тремя погибшими пьяный инспектор ДПС

Инспектор ДПС Александр Тюленев не справился с управлением автомобиля, врезался в опору освещения, и в его загоревшемся автомобиле погибли три женщины. Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, сообщает объединенная пресс-служба судов города в официальном телеграм-канале.

В ведомстве сообщили, что, по результатам анализов крови из больницы, Тюленев находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль обвиняемого столкнулся с бетонной опорой освещения, ударился об другую и загорелся. Как уточняет судебная пресс-служба, на месте происшествия погибли три пассажирки автомобиля в возрасте 25-35 лет.

В понедельник мужчине было предъявлено обвинение по пятой части статьи 264 УК РФ, подразумевающей нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. После полученной из больницы справки об этаноле в крови, его действия переквалифицированы по другой части той же статьи.

В сообщении говорится, что приморский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Тюленеву стражу до 16 июня 2024 года.