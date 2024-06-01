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Россиянам рассказали, в каких регионах клещи наиболее опасны

Каждый год Роспотребнадзор публикует список территорий, в которых есть заболевания клещевым энцефалитом.
Владимир Рубанов 2024-06-01 09:20:44
© Фото: Sergey Elagin Business Online, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Клещи переносят разные заболевания, но люди чаще всего сталкиваются с клещевым энцефалитом и боррелиозом, рассказала «Звезде» начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Альбина Мельникова. Обе эти болезни приводят к тяжелым последствиям. От клещевого энцефалита можно стать инвалидом или даже умереть.

Самая высокая заболеваемость отмечается в регионах Урала и Сибири, Дальнего Востока и Северо-Запада. Кроме того, эти насекомые наиболее опасны в нескольких регионах Центрального округа, Крыму и Севастополе.

«Нужно обязательно снять клеща с тела. Для этого нужно обратиться в травмопункт. Если нет такой возможности, аккуратно пинцетом или руками через марлю против оси его вынуть из кожных покровов. Обработать спиртосодержащими жидкостями. Клеща в баночке или коробочке, лучше живого, отнести на исследование», - рассказала Альбина Мельникова.

Исследования проводят частные и государственные лаборатории, платно и бесплатно. Если они дали положительные результаты на какого-нибудь возбудителя болезни, нужно идти к врачу.

Прививки против клещевого энцефалита делают детям от года и взрослым без ограничения возраста.

#Крым #Сибирь #Севастополь #Дальний Восток #Урал #роспотребнадзор #наш эксклюзив #прививки #Клещи #клещевой энцефалит
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