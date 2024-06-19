Спортивного комментатора Иваницкого отстранили за ругань в эфире

Спортивного комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы из-за того, что он в прямом эфире на Играх БРИКС в Казани использовал слово «шмары». Об этом сообщает RT.

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», - прокомментировал журналист выход российского самбиста Кирилла Князькова.

Иваницкий затем объяснил свое высказывание и заявил, что использовал слово «шмара» в значении женщины с низкой социальной ответственностью. Он добавил, что удивлен вызванным общественным резонансом.

Комментатор добавил, что об отстранении узнал только в среду и не знает его срок. Он также отметил, что это произошло из-за «произнесенного плохого слова».