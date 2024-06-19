Бывший губернатор Кировской области Белых выйдет на свободу 21 июня

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который был осужден на восемь лет за взятки, выйдет на свободу 21 июня. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Двадцать первого числа в первой половине дня... Выйдет из СИЗО-1 в Кирове», - рассказа адвокат агентству РИА Новости.

По словам Грохотова, Никита Белых 28 июня примет участие в заседании Кировского областного суда.

«Он в этом заседании подсудимый, поэтому там его явка необходима», - сказал адвокат.

Суд рассмотрит апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области по делу о злоупотреблении полномочиями 28 июня. По материалам Кировского областного суда, апелляцию подали на решение Октябрьского районного суда города от 26 декабря 2023 года.

Напомним, что экс-губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. В средствах массовой информации распространились фотографии растерянного главы региона и пачек денег перед ним. Чиновник не смог объяснить ситуацию на месте. Президент РФ Владимир Путин снял Белых с должности после его задержания в связи с утратой доверия.