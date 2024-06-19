«Грузинский национальный легион»* попал в список терорганизаций

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* (признан террористической организацией) в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на официальном сайте службы.

На прошлой неделе суд в Ростове-на-Дону признал это формирование террористической организацией и запретил его деятельность в Российской Федерации.

По сведениям Федеральной службы безопасности, организация была создана в 2014 году под руководством ГУР Министерства обороны Украины. Является наиболее крупным вооруженным формированием, которое укомплектовано по национальному признаку. Участники группировки участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима и причастны к организации диверсий и терактов на территории РФ, а также пыткам российских военнослужащих и убийствам мирных жителей.

* «Грузинский национальный легион» - террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.