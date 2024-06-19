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В Москве при обрушении лифта в многоэтажке пострадал рабочий

В связи с происшествием началась доследованная проверка для выявления признаков нарушения охраны труда и требований техники безопасности.
Глеб Владовский 2024-06-19 13:37:09
© Фото: СК РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Монтажника придавило конструкциями упавшего лифта на Земляном Валу в Москве, с травмами его увезли на скорой. Об этом «Звезде» рассказали очевидцы. 

По словам собеседницы нашего телеканала, пострадавший занимался разбором лифта в шахте, при обрушении его придавило. Она добавила, что у мужчины травмированы рука, нога и голова. 

В СК РФ сообщили, что началась доследованная проверка с целью выявления признаков преступлений, связанных с нарушением требований охраны труда, а также соблюдением техники безопасности при ведении строительных работ.

Эксперты проводят осмотр места происшествия для установки всех обстоятельств.

#СК РФ #наш эксклюзив #пострадавший #обрушение лифта
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