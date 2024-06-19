РБК: в Москве задержан экс-владелец крупных лизинговых компании РФ Тайчер

В Москве задержали бывшего владельца крупных лизинговых компаний в России Алексея Тайчера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Задержание бизнесмена произведено во вторник, 18 июня, в рамках уголовного дела о мошеннических схемах при покупке и продаже лизинговой компании, передает Интерфакс со ссылкой на источники.

Помимо Тайчера, сотрудники правоохранительных органов задержали еще пять человек, двое из которых, по данным источника, являются покупателями акций лизинговой компании. С задержанными проводятся следственные мероприятия. Официальных комментариев от СК РФ и ЦОС ФСБ нет.

Напомним, что в 2019 году Тайчер стал владельцем компании «Трансфин-М», которую в феврале 2024 году успешно продал менеджменту: 70% акций получил закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвестсервис», остальные 30% - ЗПИФ «Талер».