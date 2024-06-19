В Москве задержали мигранта, задувшего свечи в церкви

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, потушившего свечи в одной из православных церквей на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как сообщают в ведомстве, задержанным оказался 20-летний гражданин Таджикистана.

«18 июня 2024 года фигурант с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», - говорится в заявлении.

Уточняется, что задержанный подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

В СК РФ заявили о заведении уголовного дела, а также о планах ходатайства в Зюзинский районный суд об избрании задержанному меры пресечения.