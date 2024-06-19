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В Москве задержали мигранта, задувшего свечи в церкви

Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
Глеб Владовский 2024-06-19 10:34:15
© Фото: МВД РФ © Видео: СК РФ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, потушившего свечи в одной из православных церквей на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как сообщают в ведомстве, задержанным оказался 20-летний гражданин Таджикистана.

«18 июня 2024 года фигурант с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», - говорится в заявлении.

Уточняется, что задержанный подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

В СК РФ заявили о заведении уголовного дела, а также о планах ходатайства в Зюзинский районный суд об избрании задержанному меры пресечения.

#Москва #в стране и мире #церковь #Задержание #СК РФ #оскорбление чувств верующих
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