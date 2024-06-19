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«Ъ»: в Москве прошли обыски по делу о хищении средств при ликвидации шахт

Обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств при работе с шахтами прошли в Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях.
Услада Дубинина 2024-06-19 10:04:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков в Москве и регионах по делу о хищении бюджетных средств через ФГБУ «ГУРШ». Об этом сообщает издание «Ъ» со ссылкой на осведомленные источники.

«Команда начать неотложные следственные действия была отдана одновременно во вторник утром сразу нескольким десяткам оперативно-следственных групп в Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях», - пишет «Ъ».

Как сообщает издание, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. ФБГУ «ГУРШ» должно было проконтролировать устранение породных отвалов и демонтаж зданий после закрытия нерентабельных шахт. По данным СК, учреждение не осуществило контроль за ликвидацией потенциально опасных объектов.

Уточняется, что выделенная на рекультивацию сумма в размере 103 млн рублей и 261 млн рублей была перечислена исполнителям в полном объеме. По данным «Ъ», большинство контрактов ГУРШ с 2014 по 2023 год на сумму около 7 млрд рублей достались компаниям «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник» и «Промстрой».

В ходе проверок Минэнерго была обнаружена утечка из шахт воды с превышением предельно допустимых норм содержания железа, марганца, бериллия и алюминия. Источник «Ъ» уточнил, что акватория реки Усьва и ее берега сильно загрязнены. По данным агентства, ситуация может быть приближена к экологической катастрофе.

#в стране и мире #ФСБ #МВД #СК РФ #Хищение денег #Обыск #гурш
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