В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, перепутав с любовником интернет-возлюбленной

Приехавший из Орловской области к интернет-возлюбленной в Улан-Удэ мужчина подозревается в убийстве 17-летнего подростка на почве ревности. Об этом сообщили в СК РФ по Республике Бурятия.

Злоумышленник после отказа знакомой из социальной сети пустить его в дом остался ночевать во дворе. Наутро подозреваемый заметил подростка, который направлялся на работу. По версии следствия, приезжий мужчина заподозрил несовершеннолетнего в любовных связях с возлюбленной и погнался за ним.

«Несовершеннолетний пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки общественного транспорта мужчина настиг потерпевшего, применил к нему электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом в шею и туловище», - указано на официальном сайте ведомства.

От полученных травм подросток скончался. Тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти обнаружили возле остановки общественного транспорта «Лесобаза» на улице Волочаевской города Улан-Удэ.

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве, им оказался 29-летний мужчина. Злоумышленник пытался скрыться, правоохранительным органам удалось его задержать в одном из местных магазинов. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства.