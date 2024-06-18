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В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, перепутав с любовником интернет-возлюбленной

Исколотое тело 17-летнего мальчика нашли рядом с остановкой общественного транспорта.
Услада Дубинина 2024-06-18 08:15:37
© Фото: СК РФ

Приехавший из Орловской области к интернет-возлюбленной в Улан-Удэ мужчина подозревается в убийстве 17-летнего подростка на почве ревности. Об этом сообщили в СК РФ по Республике Бурятия. 

Злоумышленник после отказа знакомой из социальной сети пустить его в дом остался ночевать во дворе. Наутро подозреваемый заметил подростка, который направлялся на работу. По версии следствия, приезжий мужчина заподозрил несовершеннолетнего в любовных связях с возлюбленной и погнался за ним. 

«Несовершеннолетний пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки общественного транспорта мужчина настиг потерпевшего, применил к нему электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом в шею и туловище», - указано на официальном сайте ведомства. 

От полученных травм подросток скончался. Тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти обнаружили возле остановки общественного транспорта «Лесобаза» на улице Волочаевской города Улан-Удэ. 

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве, им оказался 29-летний мужчина. Злоумышленник пытался скрыться, правоохранительным органам удалось его задержать в одном из местных магазинов. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства.

#в стране и мире #убийство #СК РФ #подросток #Улан-Удэ #несовершеннолетний
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