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В ГП предложили запретить иностранцам из нежелательных организаций въезд в РФ

Речь идет о корректировке одной из статей законопроекта «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…».
Глеб Владовский 2024-06-18 08:44:54
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Генеральная прокуратура предложила запретить въезд в Россию иностранным гражданам, занимающимся деятельностью в нежелательных организациях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в МВД РФ.

Уточняется, что в МВД сформирован законопроект, определяющий новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере - «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства...».

Генпрокуратура выступила с инициативой изменить статью 13, в содержании которой есть информация об обстоятельствах, ограничивающих пребывание в стране людей из других государств. Одно из таких обстоятельств касается тех, кто выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ.

Отмечается, что в ГП хотят запретить въезд, пребывание и проживание в стране людей, занимающихся деятельностью в организациях, признанных нежелательными на территории РФ. В ведомстве эту меру считают необходимой в связи «с иностранным вмешательством во внутренние дела страны».

#Иностранцы #Генеральная прокуратура #нежелательные организации
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