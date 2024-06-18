В ГП предложили запретить иностранцам из нежелательных организаций въезд в РФ

Генеральная прокуратура предложила запретить въезд в Россию иностранным гражданам, занимающимся деятельностью в нежелательных организациях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в МВД РФ.

Уточняется, что в МВД сформирован законопроект, определяющий новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере - «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства...».

Генпрокуратура выступила с инициативой изменить статью 13, в содержании которой есть информация об обстоятельствах, ограничивающих пребывание в стране людей из других государств. Одно из таких обстоятельств касается тех, кто выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ.

Отмечается, что в ГП хотят запретить въезд, пребывание и проживание в стране людей, занимающихся деятельностью в организациях, признанных нежелательными на территории РФ. В ведомстве эту меру считают необходимой в связи «с иностранным вмешательством во внутренние дела страны».