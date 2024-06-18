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Сотрудница McDonald's во Флориде открыла стрельбу по людям

Сначала 22-летняя сотрудница ресторана бросила напиток в посетителей, затем начала стрелять по их автомобилю.
Анастасия Бобылева 2024-06-18 05:51:17
© Фото: © Wolfram Steinberg dpa Global Look Press

В США сотрудница McDonald's открыла стрельбу после спора с одним из посетителей. Как сообщает телеканал Fox News, девушку уже задержали.

В публикации говорится, что в ночь на 14 июня в городе Лейкленд штата Флорида 22-летняя Чессиди Гарднер поспорила с гостем ресторана быстрого питания. Когда посетители попытались уйти, она бросила в них напиток.

«Двое клиентов вышли из машины и открыли окно, чтобы бросить напитки в Гарднер в ответ. К тому времени, она уже вооружилась пистолетом», - рассказали в полиции.

Затем сотрудница вышла на улицу и открыла огонь по машине, в которой посетители попытались покинуть парковку. Она попала в автомобиль по меньшей мере один раз. О пострадавших не сообщается. Гарднер арестовали по обвинению в нападении.

#в стране и мире #стрельба #сша #Флорида #McDonald's
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