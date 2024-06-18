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Актер Иэн Маккеллен упал со сцены во время спектакля в Лондоне

По данным Sky News, 85-летний актер оступился и упал во время постановки театра Player Kings.
Анастасия Бобылева 2024-06-18 03:07:36
© Фото: © COVER Images ZUMAPRESS.com Global Look Press

Британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гендальфа в трилогии «Властелин колец», упал со сцены во время выступления в Лондоне. Его доставили в больницу, сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, 85-летний актер оступился и упал во время спектакля «Генрих IV» театра Ноэла Кауарда Player Kings («Игроки-короли»). В постановке Маккеллен играет роль сэра Джона Фальстафа.

О степени тяжести повреждений информации нет. Спектакль остановили и не возобновили, а актера отнесли на носилках в машину скорой помощи и увезли в больницу.

#в стране и мире #театр #актер #лондон #иэн маккеллен
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