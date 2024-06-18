Актер Иэн Маккеллен упал со сцены во время спектакля в Лондоне

Британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гендальфа в трилогии «Властелин колец», упал со сцены во время выступления в Лондоне. Его доставили в больницу, сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, 85-летний актер оступился и упал во время спектакля «Генрих IV» театра Ноэла Кауарда Player Kings («Игроки-короли»). В постановке Маккеллен играет роль сэра Джона Фальстафа.

О степени тяжести повреждений информации нет. Спектакль остановили и не возобновили, а актера отнесли на носилках в машину скорой помощи и увезли в больницу.