Житель Домодедово поджег дом и открыл стрельбу по пожарным

Житель подмосковного Домодедово поджег свой дом и открыл огонь по приехавшим на место происшествия пожарным и сотрудникам полиции. Он также кинул топор в представителей власти. Об этом сообщил информированный источник РИА Новостям.

Следственный комитет России по Московской области сообщил, что в результате нападения мужчины никто не пострадал. Его задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, инцидент произошел в деревне Минаево городского округа Домодедово. После возгорания местные жители вызвали сотрудников МЧС и полиции. Однако, собственник дома воспрепятствовал тушению.