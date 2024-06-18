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Житель Домодедово поджег дом и открыл стрельбу по пожарным

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Игнат Далакян 2024-06-18 19:22:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Житель подмосковного Домодедово поджег свой дом и открыл огонь по приехавшим на место происшествия пожарным и сотрудникам полиции. Он также кинул топор в представителей власти. Об этом сообщил информированный источник РИА Новостям.

Следственный комитет России по Московской области сообщил, что в результате нападения мужчины никто не пострадал. Его задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, инцидент произошел в деревне Минаево городского округа Домодедово. После возгорания местные жители вызвали сотрудников МЧС и полиции. Однако, собственник дома воспрепятствовал тушению.

#в стране и мире #пожар #Уголовное дело #Домодедово
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