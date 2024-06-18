МИД Швеции вызвал посла РФ после инцидента с самолетом

Министерство иностранных дел Швеции сообщило о вызове российского после инцидента с самолетом, которое якобы нарушило шведское воздушное пространство 14 июня.

«Министерство иностранных дел вызвало российского посла, чтобы выразить свою позицию в связи с нарушением Россией воздушного пространства Швеции, которое произошло в пятницу, 14 июня», - говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Швеции сообщили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом писала местная газета Expressen. Сообщалось, что Швеции пришлось поднять в воздух истребители.

В Минобороны России не раз подчеркивали, что полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Черного моря, Балтийского моря, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.