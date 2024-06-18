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МИД Швеции вызвал посла РФ после инцидента с самолетом

По сообщению шведского МИД, российского посла вызвали из-за якобы нарушения самолетом ВКС России воздушного пространства Швеции.
Игнат Далакян 2024-06-18 19:02:08
© Фото: Jessica Gow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министерство иностранных дел Швеции сообщило о вызове российского после инцидента с самолетом, которое якобы нарушило шведское воздушное пространство 14 июня.

«Министерство иностранных дел вызвало российского посла, чтобы выразить свою позицию в связи с нарушением Россией воздушного пространства Швеции, которое произошло в пятницу, 14 июня», - говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Швеции сообщили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом писала местная газета Expressen. Сообщалось, что Швеции пришлось поднять в воздух истребители.

В Минобороны России не раз подчеркивали, что полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Черного моря, Балтийского моря, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.

#в стране и мире #Самолет #Посол России #Воздушное пространство #МИД Швеции
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