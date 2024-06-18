Родственник маршала связи рассказал о хитрости на случай захвата Москвы

Сегодня отмечается 120-летие со дня рождения маршала войск связи Ивана Пересыпкина. В годы Великой Отечественной войны Сталин назначил его своим заместителем - то есть заместителем народного комиссара обороны СССР. О том, как благодаря Пересыпкину удалось организовать обустройство запасного узла связи, рассказал «Звезде» его родственник Юрий.

«Ему было поручено организовать сооружение запасного узла связи, потому что немецкие захватчики очень близко подошли к Москве и необходимо было организовать узел связи Ставки», - поделился он.

Юрий рассказал, что местом размещения запасного узла связи Генерального штаба был выбран Арзамас. В этом городе планировалось размещение Ставки Верховного главнокомандования в случае сдачи Москвы. Было поручено за неделю соорудить узел и проложить коммуникации, чтобы соединить со всеми фронтами и главными городами тыла.

«Задача была чрезвычайно тяжелой, и его соратники говорили о том, что на это потребуется не меньше 15-20 дней. Однако Иван Терентьевич организовал команду как гражданских, так и военных связистов, и они сумели запустить в эксплуатацию этот узел связи через пять дней. Государственная и военная комиссии приняли этот узел, и он начал эксплуатироваться», - сказал Юрий.

В подмосковном парке «Патриот» прошла торжественная церемония, приуроченная к юбилею со дня рождения Пересыпкина. Собрались военнослужащие и ветераны войск связи, представители предприятий промышленности. Открывая церемонию, замначальника Главного управления связи ВС РФ по вооружению Александр Рубис отметил вклад Пересыпкина в применение средств радиосвязи для управления войсками в годы Великой Отечественной войны.

«Благодаря его жесткой требовательности радиосвязь, как беспроводное техническое средство, сыграла существенную роль в организации управления во всех сражениях Великой Отечественной войны», - сказал он.

По окончании мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятнику Пересыпкину.