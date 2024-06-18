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В Иране в результате землетрясения погибли два человека

Двое погибли в городе Касар при обрушении фасада коммерческого здания.
Мария Зайцева 2024-06-18 16:32:02
© Фото: Ahmad Halabisaz, Xinhua, Globallookpress

В Иране в результате землетрясения магнитудой пять баллов погибли два человека, а также пятеро пострадали. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу префектуры провинции Ходжатолла Шариатмадари.

Афтершок был силой 2,7 балла. При землетрясении в городе Кашмар обрушился фасад коммерческого здания, что привело к гибели людей.

По словам Шариатмадари, в провинции проводятся работы по разбору завалов. Он уточнил, что на данный момент спасатели достали из-под завалов ребенка, его доставили в больницу.

Он дополнил, что активно ведутся работы по спасению из-под завалов семейной пары.

#в стране и мире #Иран #землетрясение #пострадавшие #Магнитуда #погибшие #афтершок
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