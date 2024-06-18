В Иране в результате землетрясения погибли два человека

В Иране в результате землетрясения магнитудой пять баллов погибли два человека, а также пятеро пострадали. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу префектуры провинции Ходжатолла Шариатмадари.

Афтершок был силой 2,7 балла. При землетрясении в городе Кашмар обрушился фасад коммерческого здания, что привело к гибели людей.

По словам Шариатмадари, в провинции проводятся работы по разбору завалов. Он уточнил, что на данный момент спасатели достали из-под завалов ребенка, его доставили в больницу.

Он дополнил, что активно ведутся работы по спасению из-под завалов семейной пары.