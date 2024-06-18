МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На предприятии в Рязани произошла стрельба, погиб человек

В прокуратуре отметили, что стрельба началась из-за имущественного конфликта и личной неприязни.
Игнат Далакян 2024-06-18 15:40:05
© Фото: СК РФ

На предприятии в Рязани 66-летний мужчина открыл стрельбу, один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Ведомство уточнило, что было произведено не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия.

«От полученных повреждений один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба возникла из-за имущественного конфликта и неприязненных отношений. Сейчас стрелок задержан.

Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела.

#в стране и мире #завод #оружие #стрельба #убийство #рязань #предприятие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 