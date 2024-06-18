На предприятии в Рязани произошла стрельба, погиб человек

На предприятии в Рязани 66-летний мужчина открыл стрельбу, один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Ведомство уточнило, что было произведено не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия.

«От полученных повреждений один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба возникла из-за имущественного конфликта и неприязненных отношений. Сейчас стрелок задержан.

Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела.