МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Бойко рассказал, как избежать возгорания электросамоката

По словам собеседника «Звезды», чтобы электросамокаты и моноколеса не вспыхнули, нужно хранить их в подходящих условиях.
Глеб Владовский 2024-06-18 14:47:07
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Основная причина возгорания электросамокатов и моноколес - это их неправильная эксплуатация, в особенности батарей. Об этом рассказал «Звезде» эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко.

По его словам, батарея ломается из-за ударов при падении или перегрева на солнце. При попадании воды контакты окислятся и спустя время может произойти замыкание.

Электросамокаты, моноколеса и другой электротранспорт следует хранить в помещении с умеренной влажностью и температурой от 0 до +25 градусов, а также держать их подальше от нагревательных приборов.

«Точно не подойдут балконы, лоджии, кладовки или подвалы - перепады температур могут привести к поломке. Также на аккумулятор может попасть влажность», - уточнил эксперт.

В случае если электротранспорт вспыхнул, следует использовать порошковый огнетушитель, а также с помощью огнеупорного полотна перекрыть доступ огню к кислороду, с той же целью не нужно открывать окна. Попытка использовать воду при тушении может вызвать окисление и привести к взрыву.

#пожар #наш эксклюзив #электросамокаты #моноколесо
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 