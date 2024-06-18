Эксперт Бойко рассказал, как избежать возгорания электросамоката

Основная причина возгорания электросамокатов и моноколес - это их неправильная эксплуатация, в особенности батарей. Об этом рассказал «Звезде» эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко.

По его словам, батарея ломается из-за ударов при падении или перегрева на солнце. При попадании воды контакты окислятся и спустя время может произойти замыкание.

Электросамокаты, моноколеса и другой электротранспорт следует хранить в помещении с умеренной влажностью и температурой от 0 до +25 градусов, а также держать их подальше от нагревательных приборов.

«Точно не подойдут балконы, лоджии, кладовки или подвалы - перепады температур могут привести к поломке. Также на аккумулятор может попасть влажность», - уточнил эксперт.

В случае если электротранспорт вспыхнул, следует использовать порошковый огнетушитель, а также с помощью огнеупорного полотна перекрыть доступ огню к кислороду, с той же целью не нужно открывать окна. Попытка использовать воду при тушении может вызвать окисление и привести к взрыву.