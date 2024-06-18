Восемь человек погибли и более 10 пострадали в массовой аварии под Рязанью

Восемь человек погибли и 13 пострадали в ДТП с четырьмя транспортными средствами в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в Telegram-канале.

«В результате ДТП пострадал 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе 3 несовершеннолетних», - указано в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Пресс-служба прокуратуры уточнила, что их работу «координирует прокурор Шиловского района Рязанской области Ченкин С.Н.». Также на месте столкновения автомобилей работают медики и сотрудники ГИБДД.

По факту ДТП организована проверка, специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Движение на участке дороги, на котором произошло столкновение, контролирует прокуратура области.