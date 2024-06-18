Актер из сериала «Слово пацана» Базанов частично признал вину в разбое

Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов частично признал свою вину в совершении разбоя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом обвиняемый отрицает свою причастность к убийству, совершенному организованной группой. Однако один из фигурантов уголовного дела заявил, что актер являлся организатором убийства.

Напомним, что сыгравший в сериале роль Демида Базанов был членом банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москвы. В результате нападения жертве выстрелили в голову и похитили сумку с 900 тыс. долларов.

В 2013 году его приговорили к трем годам лишения свободы за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского.