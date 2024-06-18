МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подразделения РЭБ прикрыли позиции ВС РФ от дронов ВСУ под Угледаром

Подразделения РЭБ применяют такие средства, как антидроновые ружья, а также специальную технику на базе шасси БТР с установленными генераторами помех.
2024-06-18 11:04:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения РЭБ группировки войск «Восток» эффективно применяют современные средства и комплексы РЭБ на Угледарском участке, подавляя каналы связи противника. Кадрами боевой работы военнослужащих поделилось Министерство обороны РФ.

Подразделениями РЭБ решается широкий спектр задач. Военнослужащие противостоят радиоэлектронным средствам систем управления, связи и разведки ВСУ. Помимо антидроновых ружей, применяется специальная техника на базе шасси БТР с установленными генераторами помех. Такая техника прекрасно справляется с подавлением каналов управления беспилотниками.

Бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы изучили захваченную вражескую технику и стали выпускать собственные изделия. Теперь трофейные средства РЭБ применяются против ВСУ.

«Производили разборку трофейных РЭБ противника, провели анализ, выяснили, как это устроено, и сами наладили сборку определенных средств», - рассказал командир подразделения РЭБ с позывным Минер.

Благодаря применению передовых средств в области радиоэлектронной борьбы ВС РФ приобретают дополнительные возможности на поле боя. Средства РЭБ выявляют и глушат устройства противника, помогают нейтрализовать его способность к сбору разведывательной информации и координации своих сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РЭБ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 