Подразделения РЭБ прикрыли позиции ВС РФ от дронов ВСУ под Угледаром

Подразделения РЭБ группировки войск «Восток» эффективно применяют современные средства и комплексы РЭБ на Угледарском участке, подавляя каналы связи противника. Кадрами боевой работы военнослужащих поделилось Министерство обороны РФ.

Подразделениями РЭБ решается широкий спектр задач. Военнослужащие противостоят радиоэлектронным средствам систем управления, связи и разведки ВСУ. Помимо антидроновых ружей, применяется специальная техника на базе шасси БТР с установленными генераторами помех. Такая техника прекрасно справляется с подавлением каналов управления беспилотниками.

Бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы изучили захваченную вражескую технику и стали выпускать собственные изделия. Теперь трофейные средства РЭБ применяются против ВСУ.

«Производили разборку трофейных РЭБ противника, провели анализ, выяснили, как это устроено, и сами наладили сборку определенных средств», - рассказал командир подразделения РЭБ с позывным Минер.

Благодаря применению передовых средств в области радиоэлектронной борьбы ВС РФ приобретают дополнительные возможности на поле боя. Средства РЭБ выявляют и глушат устройства противника, помогают нейтрализовать его способность к сбору разведывательной информации и координации своих сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.