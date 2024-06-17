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ФСБ показала задержание похитившего миллиарды экс-сотрудника Минсельхоза Донских

На видео задержанный говорит, что не знает, за что его объявили в розыск.
Глеб Владовский 2024-06-17 09:57:46
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

ФСБ опубликовала кадры задержания высокопоставленного экс-сотрудника Минсельхоза Олега Донских, скрывавшегося 12 лет от правоохранительных органов.

На кадрах видно, как задержанный утверждает, что понятия не имеет, за что его объявили в розыск.

Занимавший должность начальника департамента административной работы Донских подозревается в организации хищения из средств Росагролизинга и Россельхозбанка в 2007-2011 годах. Общий ущерб оценивается более чем в два миллиарда рублей.

Отмечается, что задержанный скрывался от органов следствия на протяжении 12 лет. В то время как его подельники уже осуждены на девять и 11 с половиной лет колонии.

#ФСБ #Задержание #Хищение денег #олег донских
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