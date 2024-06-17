Центробанк отозвал лицензию у Автоградбанка

Банк России отозвал лицензию у Автоградбанка, который находился в городе Набережные Челны в Республике Татарстан. Информация об этом размещена на официальном сайте Центрального Банка РФ.

«Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот», - указано в пресс-релизе.

ЦБ РФ сообщил, что решение о лишении лицензии принято на основании нарушений регулирующих банковскую деятельность законов и нормативных актов Банка России. Также специалисты выявили нарушения у АО «Автоградбанк» требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Из сообщения известно, что информация о подозрительных операциях будет передана Банком России в правоохранительные органы. В пресс-релизе уточнили, что вкладчикам будут возвращены 100% от остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей вместе с начисленными процентами.