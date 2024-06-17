В Турции в Курбан-байрам пострадали около 16 тысяч человек

Около 16 тысяч человек получили ранения во время закалывания жертвенных животных в Курбан-байрам в Турции. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа в социальной сети X.

«В первый день праздника Курбан-байрам в медучреждения в масштабах страны в связи с травмами, полученными при забое жертвенных животных, обратились около 16 тыс. человек», - заявил Коджа.

Глава Минздрава уточнил, что телесные повреждения получили 1274 жителей в Анкаре, 840 человек ранили себя в Стамбуле, 416 - в Измире. По его мнению, основной причиной травм является непрофессионализм желающих заколоть животных.

Курбан-байрам - мусульманский праздник жертвоприношения, который отмечают каждый год через 70 дней после Ураза-байрама. В 2024 году праздник продлится с 16 до 20 июня. Рано утром верующие надевают новую одежду и идут на праздничную молитву в мечеть. После утренней молитвы, проповеди и посещения кладбища мусульмане производят обряд жертвоприношения, закалывая барана.