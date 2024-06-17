МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские инженеры рассказали о новых модификациях самолетов Су-34

Новая партия многофункциональных самолетов оснащена не только современным вооружением, но и деталями, обеспечивающими лучшие условия для более длительных полетов.
Надежда Котормус Глеб Владовский 2024-06-17 09:30:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские инженеры продемонстрировали особенности модификаций новой партии сверхзвуковых самолетов Су-34.

Новая партия многофункциональных воздушных судов  покинула завод и направилась в войска. За 16 лет серийного выпуска машина, которую собирают на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, остается лучшей в своем классе.

Прежде чем представить машину заказчику, каждый из узлов и агрегатов собирают и тщательно тестируют в многочисленных цехах. Так, например, в отличие от своего предшественника Су-24, «тридцать четвертый» для большей дальности полета обзавелся дополнительным топливным баком в крыле. Теперь проверка его герметичности является важной задачей.

«(Топливные баки. - Прим. ред.) заполняются непосредственно керосином, поддавливаются определенным давлением, делается выдержка, после этого топливный бак - обеспечивается еще его чистота, то есть идет промывка, потом топливо сдается в лабораторию и требуемый класс чистоты должен быть обеспечен», - рассказал начальник цеха филиала ПАО «ОАК» - НАЗ им. В.П. Чкалова.

Еще одной конструктивной особенностью новейших модификаций Су-34 является жаропрочный лист с титановым покрытием, который защищает крыло от перегрева и обгорания при пуске ракет.

Перед передачей заказчику экипаж проводит серию испытательных полетов, чтобы в небе и в деле убедиться в том, что самолет не просто собрали, а что он родился для неба.

 «Когда машина выходит из сборочного цеха - это еще не самолет, а когда она поднимается в воздух, а поднимает ее экипаж, венцом всей работы многотысячного коллектива является полет», - рассказал один из летчиков-испытателей.

Именно с помощью Су-34 регулярно удается наносить точные удары, используя весь арсенал современного вооружения - от высокоточных ракет до бомб всех калибров, в том числе с использованием унифицированных модулей планирования и коррекции.

#ВКС РФ #су-34 #наш эксклюзив #завод им. В.П. Чкалова
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 