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Пилот погиб при крушении гидроплана в Мурманской области

В Мурманской области одномоторный гидроплан потерпел крушение.
Услада Дубинина 2024-06-17 08:28:25
© Фото: МЧС РФ

Одномоторный гидроплан при взлете потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что спасатели обнаружили в воде тело погибшего пилота.

«В районе населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан. "Орион-11" находится на глубине 4-5 метров», - указано в сообщении ведомства.

Пропавшего пилота искали 19 специалистов и восемь единиц техники. МЧС сообщило об извлечении тела пилота, управлявшего гидропонном, из воды.

В заявлении уточнили, что самолет производил несанкционированный вылет. Специалисты обнаружили нарушения правил полета и подготовки к нему.

#в стране и мире #МЧС РФ #Крушение самолета
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