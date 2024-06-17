Пилот погиб при крушении гидроплана в Мурманской области

Одномоторный гидроплан при взлете потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что спасатели обнаружили в воде тело погибшего пилота.

«В районе населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан. "Орион-11" находится на глубине 4-5 метров», - указано в сообщении ведомства.

Пропавшего пилота искали 19 специалистов и восемь единиц техники. МЧС сообщило об извлечении тела пилота, управлявшего гидропонном, из воды.

В заявлении уточнили, что самолет производил несанкционированный вылет. Специалисты обнаружили нарушения правил полета и подготовки к нему.