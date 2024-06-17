Энергетики объяснили причину вспышки на подстанции в Ростове-на-Дону

Вспышка на подстанции в Ростове-на-Дону произошла из-за упаковочной пленки, которую занесло ветром на территорию энергетического объекта. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение компании «Россети Юг».

«В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки. Нарушения электроснабжения по сети "Ростовэнерго" нет», - заявили в энергокомпании.

Ранее в социальных сетях распространились кадры яркой вспышки на западе Ростова-на-Дону. Компания «Донэнерго» в Telegram-канале сообщила о частичном отключении электричества на нескольких улицах города.

Из сообщения известно, что ориентировочное время на восстановление электроснабжения составило около трех часов. Также в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону заявили о возможных перебоях подачи воды из-за сбоя в работе насосного оборудования.