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Россия представила ICAO доказательства непричастности к крушению МН17

Россия предоставила большой объем доказательств и других материалов о непричастности к крушению рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году.
Мария Зайцева 2024-06-17 22:53:47
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Россия представила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) большой объем доказательств о непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году. Об этом сообщил ТАСС старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис.

Он отметил, что доказательства показывают абсурдность обвинений в отношении России. При этом Грунис заявил, что не испытывает надежд на справедливое решение Совета ICAO, где доминируют государства коллективного Запада.

Помощник генпрокурора заявил, что совет организации не может выполнять функции следствия и суда и устанавливать вину.

«Тем не менее совет ICAO принял к рассмотрению эти разногласия, и мы продолжили участие в нем, надеясь на независимость и беспристрастность этого органа, и надеялись на то, что там заседают профессионалы», - подчеркнул он.

Ранее МИД РФ заявил, что дальнейшее участие России в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам крушения рейса МН17 невозможно.

#Россия #в стране и мире #Запад #MH17 #крушение #рейс #Денис Грунис #icao #помощник генпрокурора
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