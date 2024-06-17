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Ректору ВГУ Ендовицкому изберут меру пресечения 19 июня

Ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедрой Юрия Трещевского задержали по подозрению во взятничестве.
Мария Зайцева 2024-06-17 16:10:13
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Суд по выбору меры пресечения ректору Воронежского государственного университета Дмитрию Ендовицкому и заведующему кафедрой Юрию Трещевскому перенесен на 19 июня. Об этом сообщает RT со ссылкой на помощника председателя Ленинского районного суда города Воронежа Максима Рощупкина.

По его словам, в ходе судебного заседания 16 июня следователи защиты предъявили ходатайства о продлении срока задержания на 72 часа. Ходатайства удовлетворили, суд по делу Трещевского состоится в 09.00, а Ендовицкого - в 11.00.

Ректора ВГУ задержали по подозрению во взятке в крупном размере, заведующего кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Трещевского - по подозрению в «посредничестве во взяточничестве в крупном размере». Наказание за эти статьи УК РФ предполагает до 12 и до 10 лет лишения свободы.

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