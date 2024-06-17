Комитет Госдумы одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России. Законопроект направлен на донастройку налоговой системы в стране.

Документ, в частности, предусматривает увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

«В целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций до 25%, сохранив действующие преференциальные механизмы», - цитирует ТАСС текст сопроводительных материалов к документу.

Кроме того, указывается, что будет установлен федеральный инвестиционный налоговый вычет, который уменьшит сумму налога на прибыль организаций. Это необходимо для совершенствования инвестиционного стимулирования, отмечается в документе.

Также для граждан с годовым доходом от 2,4 миллиона до 5 миллионов будет установлен налог в размере 15%. В случае если доход составляет от 5 до 20 миллионов - 18%. Если же годовой доход превышает 50 миллионов рублей, то придется платить налог 22%. При доходах до 2,4 миллиона рублей налог останется на уровне 13%.

Планируется, что Государственная дума рассмотрит законопроект в первом чтении 20 июня 2024 года.

Ранее правительство одобрило пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2025 года.