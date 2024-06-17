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Режиссера фильма «Шекспир» обманули на сотни тысяч рублей в Москве

Двадцатилетний «успешный» продюсер обманул режиссера фильма «Шекспир» на несколько сотен тысяч рублей.
Игнат Далакян 2024-06-17 14:53:44
© Фото: Milenko Badzic, imageBROKER, Globallookpress

Режиссера из Москвы, который собирался снять фильм «Шекспир», обманули на сотни тысяч рублей. Все случилось благодаря 20-летней «успешной» девушке-продюсеру.

Режиссер нашла ее в соцсетях и работа сразу пошла в гору - та выбила на «Шекспира» 300 тысяч рублей у известной киноплатформы. Но за все нужно платить - например, за рекламу, дубляж на русский (фильм озвучивался на английском) и другие услуги режиссеру пришлось внести в два раза больше.

На съемках трейлера к фильму продюсер также познакомилась с хореографом - ей пообещали работу на съемках и участие в премьерах за границей. Однако вместо зарплаты хореограф сама перевела продюсеру миллион, сообщил источник «Звезды».

Фильм «Шекспир» до своего зрителя так и не дошел, а правоохранительные органы начали проверку.

#фильм #режиссер #наш эксклюзив #продюсер #шекспир
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