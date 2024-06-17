Девять человек пострадали при взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии

В Чехии в результате взрыва «неустановленного» боеприпаса на военном полигоне в Либаве пострадали не менее девяти человек. Об этом сообщает телеканал CT24.

Состояние пострадавших неизвестно. Телеканал отмечает, что восемь человек были доставлены в больницы, один получил необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее чешская армия в социальной сети Х (бывший Twitter) уточнила, что для более скорого оказания помощи раненым используется спасательный вертолет.

«Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас», - говорится в сообщении.

В армии также отметили, что происшествием занимается военная полиция.