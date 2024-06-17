МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девять человек пострадали при взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии

На военном полигоне в городе Либава произошел взрыв боеприпасов, в результате которого пострадали не менее девяти человек.
Мария Зайцева 2024-06-17 15:07:27
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Globallookpress

В Чехии в результате взрыва «неустановленного» боеприпаса на военном полигоне в Либаве пострадали не менее девяти человек. Об этом сообщает телеканал CT24.

Состояние пострадавших неизвестно. Телеканал отмечает, что восемь человек были доставлены в больницы, один получил необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее чешская армия в социальной сети Х (бывший Twitter) уточнила, что для более скорого оказания помощи раненым используется спасательный вертолет.

«Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас», - говорится в сообщении.

В армии также отметили, что происшествием занимается военная полиция.

#в стране и мире #происшествие #чехия #пострадавшие #военный полигон #беоприпасы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 