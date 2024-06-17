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В ВМС Украины заявили об утрате «военного значения» Крымским мостом

По словам спикера ВМС Украины Плетенчука, уничтожение этого объекта не принесло бы должного эффекта.
Глеб Владовский 2024-06-17 13:00:27
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Крымский мост потерял свое значение с военной точки зрения. Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост», - приводит его слова издание «Страна».

Издание также напомнило, что глава ГУР Кирилл Буданов* утверждал, что РФ якобы использует этот объект для транспортировки личного состава.

Напомним, что в РФ неоднократно заявляли, что Крымский мост является прежде всего гражданским объектом. Ранее сообщалось об отражении массированной атаки ракетами ATACMS на Крымский мост.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #ВСУ #ВМС Украины #Крымский мост
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