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В центре Илизарова показали работу робота-хирурга на сложных операциях

В центре имени Илизарова аппарат продемонстрировал свою эффективность, проводя операции совместно с опытными врачами.
Анатолий Бородкин Глеб Владовский 2024-06-17 13:49:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кургане врачи института имени Илизарова - крупнейшего в России ортопедического медицинского центра - продемонстрировали, как им в сложных операциях помогает робот-хирург.

Со стороны может показаться, что робот самостоятельно проводит операцию на коленном суставе. Врачи лишь наблюдают за точностью выполнения программы, следят за временными промежутками. Но умный прибор их не заменит. Скорее речь идет об усовершенствовании инструментария ортопедов.

«Это станок с ЧПУ (числовое программное управление. - Прим. ред.). Когда хирург подготовил операционное поле, открыл доступ к костям, все опилы совершает робот. Это как точный инструментарий, когда вытачивается с помощью станка ЧПУ», - пояснил заведующий отделением №7 центра Илизарова Борис Камшилов.

Современную технику одними из первых стране опробовали врачи крупнейшего в России ортопедического медицинского центра имени Илизарова. Вообще, разработка и внедрение новых методик лечения и восстановления пациентов здесь идет в постоянном режиме.

Фредди Брайн Агама Сантана - полное имя пациента из Перу. 27-летний выпускник университета в Лиме на симуляторах, разработанных специалистами курганского центра, восстанавливает навыки элементарных бытовых задач.

Рост парня до операций составлял 143 сантиметра. Врачам медицинского центра удалось не просто удлинить голень Брайна на семь сантиметров, а еще сделать ее ровной. Это результат двух месяцев лечения.

«Мы нашли несколько таких мест в США, в Испании и в других странах. Однако мы узнали, что Елизаров изобрел данный метод. И таким образом, мы убедились, что это самое безопасное и лучшее место для проведения подобной операции. Я думаю, здесь все на превосходном уровне», - рассказал пациент.

Теперь Брайну предстоит операция на левой ноге. Ее сделают симметричной правой. Затем перерыв. А потом курганские врачи планируют удлинить бедра пациента По прогнозам специалистов, он прибавит в росте 13-15 сантиметров. Но все это требует колоссального мужества, настоящей мужской выдержки, подчеркивают медики.

Опыт, наработанный медиками в Зауралье, прилетают перенять специалисты со всего мира. В эти дни в Кургане проходят Илизаровские чтения - ежегодная международная врачебная конференция. В этом году на нее прибыли ортопеды из Китая, Индии, Мьянмы, Омана и других стран.

#Медицина #наш эксклюзив #ортопедия #робот-хирург #центр имени Илизарова
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