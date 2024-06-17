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ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне ответственности группировки «Юг»

Также непритель за сутки лишился двух бронетранспортеров, трех пикапов, двух 155-мм гаубицы М777, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм орудие Д-30.
2024-06-17 13:07:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Противник потерял до 535 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк.

Суточные потери украинской стороны в данном районе составили до 535 человек. Помимо живой силы, враг лишился двух бронетранспортеров, двух американских буксируемых гаубиц М777, двух буксируемых орудий Д-20 и одного орудия Д-30. Также взлетели на воздух два склада с боеприпасами противника.

Всего в зоне спецоперации ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 110 районах, а средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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