Противник потерял до 535 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк.

Суточные потери украинской стороны в данном районе составили до 535 человек. Помимо живой силы, враг лишился двух бронетранспортеров, двух американских буксируемых гаубиц М777, двух буксируемых орудий Д-20 и одного орудия Д-30. Также взлетели на воздух два склада с боеприпасами противника.

Всего в зоне спецоперации ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 110 районах, а средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.