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Путин вывел ФМБА из подчинения Минздрава и взял его под свой контроль

Уточняется, что новый указ вступил в силу со дня его подписания.
Глеб Владовский 2024-06-17 12:01:50
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство вышло из подчинения Минздрава (ФМБА), и взял его под свой контроль. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», - говорится в указе.

Таким образом, агентство исключено из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит правительство страны.

Уточняется, что кабмину РФ поручено представить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с данным указом.

Документ вступил в силу 17 июня 2024 года.

#Владимир Путин #ФМБА #минздрав рф
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