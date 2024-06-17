Путин вывел ФМБА из подчинения Минздрава и взял его под свой контроль

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство вышло из подчинения Минздрава (ФМБА), и взял его под свой контроль. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», - говорится в указе.

Таким образом, агентство исключено из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит правительство страны.

Уточняется, что кабмину РФ поручено представить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с данным указом.

Документ вступил в силу 17 июня 2024 года.