Экс-журналисты «Новой газеты» Фомина* и Анин* объявлены в розыск

Бывшие журналисты «Новой газеты» Екатерина Фомина* и Роман Анин* объявлены в розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД РФ.

Уточняется, что в 2022 году главного редактора интернет-издания «Важные истории» обвинили в распространении фейков о ВС РФ. В результате его приговорили к пяти годам условного заключения. При этом не уточняется, по какой статье УК ведется розыск.

В отношении Фоминой* также возбуждалось уголовное дело по распространению фейков о российской армии. Статья, по которой ее объявили в розыск, также не уточняется.

Напомним, что журналистка работала в интернет-издании с 2020 по 2024 год. После того, как минюст РФ в 2021 году признало его иностранным агентом и нежелательной в стране организацией, Фомина* уехала за границу.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.