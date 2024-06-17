Эксперт Муртазин рассказал, на что обратить внимание при покупке телефона с рук

При покупке телефона с рук необходимо обращать внимание на несколько факторов. Об этом рассказал в интервью «Звезде» ведущий аналитик Эльдар Муртазин.

По его словам, если вам продает телефон хорошо знакомый человек, то риски столкнуться какой-либо подставой минимальны. Однако если речь идет о незнакомце или опубликованном в Сети объявлении о продаже, то необходимо проводить проверку аппарата.

«Владелец должен выйти из своей учетной записи, чтобы потом он не мог заблокировать телефон и вымогать деньги. Смартфон должен быть сброшен на заводские настройки при вас», - рассказал эксперт.

Кроме того, следует посмотреть информацию о номинальной емкости аккумулятора и сколько процентов держит устройство сейчас.

«Сделайте несколько снимков на камеру - фронтальную и основную, чтобы убедиться, что нет никаких проблем. Ну и, конечно, осмотрите телефон на наличие трещин и царапин», - дополнил Муртазин.

Также следует проверить комплектацию телефона на наличие всех девайсов, в том числе зарядного устройства.

Он также отметил, что в случае покупки телефона с рук по объявлению никакие претензии по состоянию аппарата больше не принимаются, в отличие от приобретения у официального дилера.