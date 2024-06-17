Белоусову доложили о поставках в войска современного вооружения

В ходе инспекции Центра управления Сухопутных войск министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили о взаимодействии с предприятиями ОПК для оперативной поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники. Кадры инспекции опубликовало Министерство обороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства заслушал доклады, касающиеся боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями. Также министру сообщили об обстановке в зоне спецоперации и действиях противника. Главнокомандующий Сухопутными войсками Салюков доложил Белоусову о подготовке и взаимодействии с предприятиями отечественной оборонки с целью поставки в войска требуемого вооружения и техники.

Кроме того, министру рассказали о планах воссоздания артиллерийского училища в Саратове. Учебное заведение будет восстанавливаться, планируется проведение ремонта, а также возведение новых объектов в ближайшие три года.

Помимо этого, в ходе инспекции центра Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев, комендантской службы, в том числе в новых субъектах РФ. Также было доложено о взаимодействии с региональными властями по оказанию помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.