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Белоусову доложили о поставках в войска современного вооружения

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск.
2024-06-17 10:00:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

В ходе инспекции Центра управления Сухопутных войск министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили о взаимодействии с предприятиями ОПК для оперативной поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники. Кадры инспекции опубликовало Министерство обороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства заслушал доклады, касающиеся боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями. Также министру сообщили об обстановке в зоне спецоперации и действиях противника. Главнокомандующий Сухопутными войсками Салюков доложил Белоусову о подготовке и взаимодействии с предприятиями отечественной оборонки с целью поставки в войска требуемого вооружения и техники.

Кроме того, министру рассказали о планах воссоздания  артиллерийского училища в Саратове. Учебное заведение будет восстанавливаться, планируется проведение ремонта, а также возведение новых объектов в ближайшие три года.

Помимо этого, в ходе инспекции центра Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев, комендантской службы, в том числе в новых субъектах РФ. Также было доложено о взаимодействии с региональными властями по оказанию помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #салюков #МО РФ #Белоусов
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