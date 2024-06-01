Матрос Буторин уничтожил шесть БПЛА противника под минометным огнем

В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Матрос Андрей Буторин, номер расчета зенитного артиллерийского взвода.

Андрей Буторин в составе батальонно-тактической группы занимался радиоэлектронной разведкой и прикрывал наши позиции.

Матрос уничтожил шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа камикадзе средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием.

Еще два вражеских дрона Андрей уничтожил из личного оружия, после того как аккумуляторы противодронного ружья разрядились. В этот момент он попал под минометный обстрел и атаки дронов-камикадзе.

Хладнокровие и мастерство Андрея Буторина помогли сохранить жизни его товарищей и боевую технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.