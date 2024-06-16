Sky News: в ВСУ растет число людей с психологическими травмами

В ВСУ возросло количество людей с психологическими травмами - за последний год диагностировано до 12 494 пациентов с проблемами психического здоровья по сравнению с 3167 в 2021 году. Об этом сообщает Sky News.

Причина ухудшения ситуации - бои на передовой, отмечает телеканал. По словам заведующего центром поддержки и военного психолога Ильи, важно лечить посттравматическое стрессовое расстройства, так как солдаты могут причинить вред не только себе, но и другим.

«Главная цель - реабилитировать военнослужащих, чтобы они оставались здоровыми как физически, так и психически, эмоционально и с мыслями в порядке», - сказал он.

Но принимая во внимание острую нехватку войск на Украине на лечение отправляются только те пациенты, у которых выявлены серьзные признаки расстройства. Остальные возвращаются на передовую, сказано в материале.

Известно, что ВСУ мобилизовывают около 30 тысяч человек в месяц. Однако, по мнению президента РФ, мобилизация на Украине ведет к большему количеству потерь. ВСУ теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными в месяц.