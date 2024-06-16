В Грузии произошли землетрясения максимальной магнитудой 4,7

В Грузии за день воскресенья 16 июня произошли четыре землетрясения с эпицентром в регионе Рача-Лечхуми на западе страны. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Первое землетрясение магнитудой 3,8 произошло в первой половине дня. Второе через два часа, оно оказалось сильнее первого, его магнитуда составила 4,7. Область почти сразу же затронуло в третий раз, магнитуда оказалась чуть меньше, чем до этого (4,4). Затем через десять минут произошло четвертое землетрясение.

Эпицентры землетрясения находились на глубине от 6 до 13 километров в районе города Они.

О пострадавших и повреждениях не сообщалось.